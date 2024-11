Futuro Danilo, il capitano è in bilico: l’assist dal Brasile, via alla rivoluzione?

E quindi? E quindi, da professionista integerrimo e da uomo d’esperienza, Danilo si è messo a disposizione di Thiago Motta dando tutto se stesso quando chiamato in causa e ricoprendo un ruolo importante nelle dinamiche di spogliatoio. Ma senza nascondere la delusione, del tutto legittima, per un minutaggio che, agli ordini del connazionale, confi dava fosse superiore. Uno stato d’animo che dà forza alle nuove voci che si rincorrono in Brasile, dove il difensore è appena sceso in campo – da titolare e da capitano – con la Nazionale, che nella scorsa notte italiana ha impattato 1-1 con l’Uruguay. Voci che parlano di un rinnovato interesse da parte del Vasco da Gama, che si era interessato al giocatore già in estate attraverso qualche positivo colloquio con il suo entourage. Al punto da non aver poi colmato la lacuna nel pacchetto difensivo, confidando di poter tornare a stretto giro di posta all’assalto del bianconero.

La rivoluzione d'inverno

Magari già a gennaio, appunto, senza dover attendere le tempistiche per sottoporre al giocatore un pre-contratto da svincolato. «Il Vasco è una grande realtà e ha una tifoseria appassionata, ma non ne so niente - le sue parole dopo l’impegno col Brasile, quando ha rivendicato la sua importanza in campo -. Sono capitano perché è cruciale avere giocatori che reggano la pressione, a?nché i giovani si sentano tranquilli». Danilo, in patria, è segnalato come una priorità per l’ex giocatore verdeoro Pedrinho, ora numero uno del club di Rio de Janeiro. E il punto a cui è arrivata la sua carriera, dopo tredici stagioni in Europa, potrebbe anche suggerirgli un ritorno a casa. La Juventus non si opporrebbe alla sua partenza, che permetterebbe alle casse societarie di risparmiare per metà stagione su uno degli stipendi più pesanti della rosa. Ma l’addio del capitano aprirebbe inevitabilmente a una “rivouzione d’inverno”.