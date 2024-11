Thuram-Kalulu-Weah, la nuova Juve che viene fuori e Milik ago mercato

Milik o non Milik, questo è il dubbio mercato

Lo statunitense è stata l’arma in più nelle recenti gare bianconere ed è andato inoltre in rete con team Usa. A lui si affiderà nuovamente Motta, pronto a farne virtù dopo la necessità di sostituire Vlahovic. Agirà da nove? Presto per farne una certezza, ma la prima bozza di Juventus ha dato sicuramente quest’indicazione. E in attesa di definire al meglio i tempi di recupero del centravanti titolare - per Dusan saranno decisive le sensazioni di questi giorni -, arrivano buone nuove sul «sostituto» designato. Nelle scorse ore Milik si è recato a Roma, visita a Villa Stuart con il Prof. Mariani. Menisco okay, via al percorso di riatletizzazione. Per un altro mese di attesa e dita incrociate, per Thiago, squadra e Giuntoli. Riaverlo potrebbe fare tutta la differenza, anche in ottica mercato.