Juve, chi è la mucca tra i 'superstiti' verso il Milan? Tra ufficio facce e ironia

È scattato il countdown in casa Juve verso la sfida con il Milan , che si giocherà dopodomani a San Siro. I bianconeri continuano ad allenarsi agli ordini di Thiago Motta , sempre in un clima, oltre che di concentrazione, anche di serenità e divertimento. A testimoniarlo l'ultimo video pubblicato dal club sui propri canali social, in cui i calciatori Juve vengono ripresi mentre si dirigono al campo di allenamento.

Juve, verso il Milan col sorriso

Da Savona a Yildiz, passando per Locatelli e Thuram: i bianconeri si avviano al campo tra le risate mentre qualcuno muggisce. A "spoilerare" di chi si tratta ci pensa McKennie: "È lui!", indicando un divertito Cambiaso, che è in realtà incolpevole. Resta il dubbio se si tratti proprio di 'Wes' o di Di Gregorio, che si copre la bocca con il guanto. Alla spicciolata arrivano tutti gli altri, particolarmente carichi Koopmeiners e Danilo, con quest'ultimo che saluta energicamente: "Buongiorno grandissimi, buongiornissimo". Volti concentratissimi per altri come Perin, Fagioli o Conceicao, mentre Kalulu arriva di corsa con tanto di saltello. Non mancano ovviamente i commenti dei tifosi juventini, molti dei quali, come di consueto, divertenti.