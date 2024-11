Douglas Luiz, peso Juve e mercato: la verità sulla cessione a gennaio

Douglas Luiz chiederà la cessione? Magari già a gennaio? L'inizio non certo esaltante della sua avventura alla Juve potrebbe anche portare a svolte clamorose e l'umore del giocatore brasiliano non è esattamente al massimo, anche a causa dell'infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo e, quindi, complica ancora di più il suo ambientamento. Perché, effettivamente, il problema è quello. L'ambientamento. Ne hanno sofferto in molti, perché il campionato italiano non è facile, il calcio italiano è particolare ed esigente, la maglia della Juventus pesa in modo incredibile.