"Sei pronto a questo?": Kalulu, il retroscena Motta e la vera fiducia Juve

"Nella mia carriera non ho mai fatto scelte facili. Quando senti la fiducia della società e capisci che qualcuno ti vuole veramente, allora riesci a dare tutto te stesso". Sono le parole di Pierre Kalulu , che ai microfoni Dazn ha fatto il punto sulla stagione della Juve e sul prossimo impegno di campionato che vedrà il francese ritrovare il Milan nell'incontro in programma sabato 23 novembre a San Siro . Ceduto in prestito dai rossoneri nell'agosto scorso, il difensore classe 2000 non ha perso tempo a conquistare la fiducia di Thiago Motta e dei tifosi bianconeri. Un rendimento che ha invece fatto storcere il naso ai sostenitori del Milan, insoddisfatti di quanto fatto dalla gestione di Paulo Fonseca sia nella fase offensiva che in quella difensiva.

Kalulu e quella telefonata con Motta

"Siamo umani e lavoriamo con il cuore - ha dichiarato - . Durante il riscaldamento è l’ultimo momento in cui posso godermi l’ambiente. È il momento più bello, che sia all’Allianz Stadium o in un altro stadio. Sono stato anche io tifoso: voglio essere in campo quello che ammiravo da bambino. Devi sempre ricordarti del piccolo che era dentro di te. Con i tifosi c’è un sentimento forte, è come una relazione d’amore. C’è molto calore all’inizio, tutto sembra bellissimo, senti le vibrazioni". Kalulu ha poi raccontato uno dei primi confronti con Motta, che fin dall'inizio ha avuto le idee chiare su cosa aspettarsi dal francese. "Quando ho chiamato il mister, lui mi ha detto subito: 'Sei pronto a giocare ogni 3 giorni?' Ho risposto: 'Sì, dove mi vedi giocare?' E lui: 'A destra, al centro e a sinistra'. Lì ho pensato: se mi vede ovunque, per me è il top. E poi ha chiuso dicendo: 'Sappi che le scelte della partita si fanno in allenamento!' E alla Juve è così". Il giocatore ha poi risposto in merito al proprio futuro.