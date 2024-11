L’uscita di Fagioli, l’entrata dell’ex Inter: Juve, cosa succede sul mercato

Riprendere i contatti, tornare a farsi sentire, e per questo anche ipotizzare scenari futuri. Si è fermi qui, ma è già qualcosa, e comunque aiuta a vivere in maniera diff erente il quotidiano. La Juventus ha ripreso il filo dei colloqui per Cesare Casadei, centrocampista classe 2003, ora al Chelsea e non proprio centralissimo nei discorsi di Maresca, così come nelle dinamiche dei Blues a cui la Juve guarda anche per Ben Chilwell, il terzino sinistro che potrebbe sostituire Cabal. Quanto a Casadei, dopo i prestiti al Reading (2023) e nella scorsa stagione al Leicester, l’azzurrino ha ritrovato il vecchio allenatore e ha accettato di buon grado la possibilità di restare a Londra per giocarsi le sue chance. Al termine della terza e ultima sosta del 2024, Cesare ha totalizzato però solo 4 presenze, quasi tutte in Conference League e una in EFL Cup. Di minutaggio in Premier, ecco, neanche l’ombra. E non è stato convocato per una partita di campionato praticamente da metà settembre, in panchina per 90 minuti con il Bournemouth.