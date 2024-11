Motta, netta risposta a Vlahovic: “È un obbligo. L’ho incontrato dopo lo sfogo”

Motta su Milan-Juve: "Dovremo dare qualcosa in più"

L'allenatore ha poi sottolineato l'importanza del big match di San Siro: "Dobbiamo dare sempre un qualcosa in più, quella di domani sarà una gara bellissima. Mi dispiace per i ragazzi indisponibili per infortunio, ma stanno cercando di recuperare il prima possibile. Tutti dovremo dare qualcosa in più, abbiamo perso per tanto tempo un altro ragazzo come Cabal e mi dispiace tanto. Gli infortuni fanno parte del gioco. Adesso è toccato anche a Vlahovic, ma giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Dovremo cercare di limitare sempre i loro punti di forza. Per il resto, andiamo avanti e facciamo le cose in modo giusto. Rinforzi dalla Next Gen? Vediamo, stiamo analizzando la possibilità di avere calciatori che si meritano di stare in Prima Squadra, non di chiamarne uno così tanto per averlo a nostra disposizione".