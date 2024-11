Yildiz mezzo Leao, ma perché? I numeri parlano chiaro: sorpresa a San Siro

Le stesse heatmap dei due mostrano non solo che il bianconero rientra maggiormente sulla trequarti difensiva, ma anche che, mentre Leao si accentra solo in corrispondenza dell’area avversaria, Yildiz lo fa anche a centrocampo per partecipare alla costruzione. Un maggiore coinvolgimento nella manovra - e una maggiore efficacia - testimoniati dai dati: Yildiz effettua in media quasi 23 passaggi a partita contoro i 19 di Leao, il 20 per cento in più, e con una precisione nettamente superiore (88% contro 79%). Lo stesso vale per la fase di non possesso, con il bianconero che effettua più del triplo dei tackle a partita (2,1 contro 0,6) e recupera quasi il doppio dei palloni (3,2 contro 1,9). Leao compensa la minore presenza nel gioco con una superiore incisività nei suoi spunti.

Yildiz-Leao, le statistiche sui dribbling

Se Yildiz è efficace in dribbling, con il 54% di tentativi riusciti per una media di 1,6 a partita, il portoghese lo è nettamente di più con 2,4 dribbling riusciti a partita e una percentuale del 67%: superiorità che si riflette in un assist in più, in una grande occasione creata in più e soprattutto in 4,3 expected gol contro gli 1,3 di Yildiz, anche se questo dato è chiaramente influenzato dai palloni ricevuti dai compagni (ricordiamo che gli xgol sono i gol previsti in base a numero e tipo dei tiri, a ognuno dei quali è assegnato un coefficiente di probabilità di segnare, basato sulle statistiche relative a quel tipo di conclusione). Proprio al tiro, però, Yildiz torna a farsi preferire, almeno finora: nonostante per numero e tipo di occasioni ci si sarebbe potuti aspettare da lui un solo gol, ha realizzato gli stessi tre di Leao dal quale sarebbe stato lecito, dati alla mano, attenderne almeno quattro. Domani sera, però, per decidere la sfida da 10, conterà solo quello che avverrà tra il fischio d’inizio e quello finale.

