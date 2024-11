Piqué, l'inno Juve a squarciagola scatena i tifosi: "Il vice Bremer è qui"

Pique all'Allianz Stadium: il motivo e un retroscena

Il motivo della visita di Pique è molto semplice ed intuitivo. L'Allianz Stadium ospiterà la finale della Kings League (creata e ideata proprio dallo spagnolo) del 12 gennaio, dimostrando di essere al passo con i tempi e in continua evoluzione. Un'altra novità che si aggiunge anche a quella del Rugby. La volontà del club è quella di portare lo sport e l'intrattenimento in una nuova dimensione, come emerge nel comunicato pubblicato dalla società. E ci saranno tanti membri del calcio e della storia della Juve, come Buffon, Marchisio o Pirlo. Ma a far divertire l'ex leggenda del Barcellona è stato anche un simpatico siparietto: il difensore si era diretto alla Continassa per girare alcuni contenuti, ma ha trovato le porte chiuse.