"Sei sempre stato il mio rimpianto": Galliani, la confessione sull'ex Juve

Galliani su Milan-Juve e l'infortunio di Pessina

Galliani ha risposto anche alle domande dei giornalisti presenti e si è soffermato sul prossimo big match tra Milan e Juventus: "Ce ne sono stati tanti memorabili, anche quello dell'ultimo anno con noi alla guida col goal di Locatelli. Ricordo anche la doppietta di George (Weah, n.d.r.) a Torino nel vecchio stadio quando vincemmo lo Scudetto con Zac (Alberto Zaccheroni, n.d.r.) nel 1999. In 31 anni credo che avrò assistito a 60-70 Milan-Juventus. Ovviamente sarò allo stadio e tiferò per i rossoneri". Inoltre ha commentato l'infortunio di Matteo Pessina: "È pesante. Ha una lesione parziale a un tendine, per fortuna non è da operare. Avevamo anche temuto quello. È un anno così". Infine sul mercato e sulla società: "A gennaio vedremo, siamo a novembre. Inutile parlarne ora. Pensiamo a fare punti con Torino e Como. Abbiamo una carenza di punti, non di gioco. Nesta ha la fiducia totale e assoluta. Per quanto concerne il club non c'è nessuna trattativa in corso, nessuna offerta. Il Monza è di Fininvest e si va avanti. Gabelli si era esposto? Non so, nessuna offerta arrivata. Io rispondo delle mie azioni, non di quelle altrui".