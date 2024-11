"Quattro Gatti (compreso)": i convocati Juve e l'amara ironia dei tifosi

L'emergenza in casa Juventus non accenna a rientrare, anzi durante la pausa per le nazionali si è accentuata ancora di più. "Abbiamo perso Cabal per lungo tempo, a Milano mancheranno anche Bremer, Adzic, Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Milik. E anche Vlahovic che non ci sarà", il quadro degli assenti fatto da Thiago Motta, alla vigilia della sfida contro il Milan. La Juve è impegnata a San Siro contro i rossoneri e il tecnico bianconero, che deve fare i conti con diverse assenze pesanti, ha ufficializzato la lista dei convocati per la trasferta di Serie A.