La pietra tombale di Motta: cosa significano le parole su Vlahovic

Il significato delle parole

Ed è fin troppo evidente come l’ultima frase sia una pietra tombale su qualsiasi mal di pancia individuale, non parliamo nemmeno di ipotesi di ammutinamento o, semplicemente, di comportamenti sussiegosi rispetto allo spirito di sacrificio altrui. Poi, attenzione: le parole di Motta hanno un significato ancor più pregnante in conseguenza del fatto che le dichiarazioni di Vlahovic non erano passate via come l’acqua sui vetri, tutt’altro: più di un filo di irritazione l’avevano succitata, anche in relazione delle dinamiche interne al gruppo che, va ricordato per evitare di recitare il ruolo di ipocriti o peggio di ingenui, sono condizionate anche dalla logica degli emolumenti. E il tecnico, da perfetto e consumato conoscitore di questi meccanismi, non ha certo lasciato passare la questione come se nulla fosse, con il rischio che qualche granello di “non detto” si infilasse nei delicati ingranaggi in fase di costruzione.