“Zirkzee non cambia il volto della squadra. Motta? Finalmente anche la Juve…”

"Il Milan oggi non può sbagliare: è l’ultimo treno per rientrare nella lotta scudetto. Se i rossoneri perdono, sono fuori dai giochi per la vittoria del campionato". Parola del doppio ex Josè Altafini. Mister 216 gol in Serie A gioca in anticipo la sfida di San Siro. Che gara si aspetta? "Sarà una bella partita, spettacolare e a viso aperto. Sono due squadre che giocano a calcio in maniera propositiva. Il Milan può approfittare delle tante assenze di una Juve in emergenza". Come giudica l’impatto in bianconero di Motta? "Mi piace molto. Sta facendo un grande lavoro, finalmente anche la Juve ha un tecnico coraggioso nel lanciare i giovani".