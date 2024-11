Thiago prepara la Mottata! Milan-Juve, sorpresa e rivoluzione?

Le luci di San Siro, l’ultima volta che la Juventus ha giocato al Meazza, se le è prese tutte Kenan Yildiz , e non poteva essere altrimenti vista la doppietta con cui il turco, entrato al 71’, aveva trasformato una dolorosa sconfitta (4- 2) nel più dolce dei pareggi (4- 4). E saranno ancora puntati su di lui e sulla sfida tra numeri 10 con Leao i riflettori di Milan-Juve . Non solo su di lui, però, si concentrano i pensieri di Paulo Fonseca : " Vlahovic o Weah - ha detto l’allenatore milanista - gli elementi più influenti del gioco bianconero sono gli esterni offensivi. Saranno loro i principali pericoli". Yildiz, dunque, ma anche Francisco Conceiçao , che contro l’ Inter alla fine era rimasto un po’ nell’ombra dei fuochi d’artificio del turco, ma di quei fuochi aveva acceso la miccia, mettendo in crisi la difesa nerazzurra per tutta la partita e servendo uno splendido assist a Weah per il momentaneo 2-1 in favore della Juve.

Motta e quell'idea per sostituire Vlahovic

Una combinazione, accelerazione e cross basso di Chico per la zampata di Tim, bissata con il Parma e che potrebbe essere una delle chiavi più importanti in mano alla Juve per aprire la porta di Maignan. Probabilmente non dall’inizio, però. Perché dopo le prove con Weah centravanti effettuate in settimana, soluzione che permetterebbe di sfruttarne velocità e capacità di attaccare la profondità contro la difesa in linea e spesso alta del Milan, una nuova idea ha preso forma nella mente di Thiago Motta, obbligato a inventarsi qualcosa per sostituire Vlahovic. Schierare subito Weah, Conceiçao e Yildiz da un lato priverebbe il tecnico di una carta capace di sparigliare il tavolo a partita in corso, dall’altro genererebbe un confronto a doppio taglio sulla fascia destra bianconera: dove il porghese con la sua rapidità potrebbe creare problemi a Theo Hernandez, che non ha nella fase difensiva il proprio punto di forza, ma potrebbe a propria volta trovarsi in difficoltà contro il francese, altro fisico e altro passo in allungo.Peraltro su una corsia dove già Savona è atteso da un esame tostissimo contro Leao.

