Riecco Brambilla: "Next Gen, cosa ho subito notato". E Chiellini promette

La Juventus Next Gen è attesa da un'importante trasferta sul campo del Crotone. I ragazzi bianconeri sono chiamati a ritrovare la vittoria per cercare di uscire da un momento di difficoltà che si protrae dall'inizio del campionato. Un ruolino di marcia al di sotto delle aspettative che è costato l'esonero a Paolo Montero. Al suo posto c'è stato il ritorno di Massimo Brambilla, già alla guida della squadra nella scorsa stagione. In vista della gara in programma domenica alle 12:30, il tecnico ha presentato il match, accogliendo anche il bentornato di Claudio Chiellini.

Crotone-Juve Next Gen, le parole di Chiellini

Così Claudio Chiellini, head of Next Gen Area, commenta l’arrivo di Brambilla: "Siamo dispiaciuti per l’esonero di Paolo Montero: sappiamo bene che in questi anni da allenatore con noi ha dato tutto, come d’altronde ha saputo fare in passato in campo. Purtroppo, però, i risultati di questi mesi ci hanno obbligati a dare un segnale che servisse da stimolo anche ai giocatori. Sono contento di dare il bentornato a Massimo Brambilla, che ha già dimostrato grandi capacità nel valorizzare i giocatori della Next Gen, ottenendo anche ottimi risultati n campo. Sono convinto che anche quest’anno raggiungeremo i nostri obiettivi".

Le parole di Massimo Brambilla

Il tecnico bianconero Massimo Brambilla non nasconde la felicità di essere tornato in un ambiente che gli ha dato tanto nel corso degli anni: "Sono tornato in un ambiente in cui sono stato bene per due anni, e sono andato via solo tre mesi fa, quindi mi sembra di non essermene mai andato: qui sono stati anni ricchi di soddisfazioni, quindi sono molto contento di essere qui".

L'ex allenatore del Foggia ha trovato un ambiente che ha grande bisogno di riacquisire fiducia: "È normale che abbia trovato un ambiente con un po’ colpito da questi ultimi mesi, e anche dal cambio di allenatore, ma devo dire che fin dal primo allenamento ho visto che c’è voglia di rivalsa, e consapevolezza che ci siano tutti i presupposti per ribaltare la situazione. Da un lato è normale che ci siano state difficoltà, storicamente è così per la Next Gen, che ci mette qualche settimana a ingranare, in modo quasi fisiologico". E aggiunge: "Il tempo e le partite per ribaltare la situazione ci sono, non bisogna aspettare nemmeno un minuto e mentalizzarsi sul fatto che ci sarà da lottare, da essere gruppo, giocando con il coltello fra i denti. Devo dire che fin dai primi allenamenti ho visto che i ragazzi stanno comprendendo bene la situazione: ho parlato tanto con la squadra e lo staff, cercando di rendermi conto di cosa potesse non aver funzionato nel modo migliore, lavorando principalmente sulla mente, che deve liberarsi dalla negatività. Non si può avere la testa pesante, in questo momento: la nostra attenzione deve essere sul lavoro, sull’allenamento, sulla prestazione".