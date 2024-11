Koopmeiners falso centravanti Juve? La risposta in diretta tv

Teun Koopmeiners è tra gli uomini più attesi per Milan-Juventus , big match in programma a San Siro per il sabato di Serie A . L'olandese, viste le assenze di Dusan Vlahovic ed Arek Milik , sarà infatti chiamato a ricoprire un'insolita posizione di attaccante centrale. Un ruolo di cui ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn, svelando il modo in cui intende interpretarlo e le indicazioni di Thiago Motta .

Juve, Koopmeiners: "Ruolo? Giocheremo in modo diverso"

Il centrocampista olandese ha sottolineato l'importanza di una gara come quella contro il Milan: "E’ una serata bellissima perché giochiamo contro una squadra forte. Voglio giocare questo tipo di partite. Dobbiamo approcciare con la mentalità giusta, fare il 100% e soprattutto lavorare di gruppo". Poi sul ruolo di centravanti: "E’ una sorpresa, vedremo. Non sono un attaccante come Vlahovic. Giocheremo sicuramente in modo diverso, ma non possono saperlo neanche loro. Giocheremo in maniera diversa, ma anche uguale. Dovremo lavorare compatti, attaccare e difendere insieme. E’ importante, vogliamo vincere sicuramente".

