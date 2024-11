Giuntoli: "Vlahovic? Ciò che dice non ha importanza. Milik adatto a Motta"

Giuntoli: "Parole Vlahovic? Giudico i fatti"

Giuntoli è poi tornato sulla polemica per le parole pronunciate da Dusan Vlahovic con nazionale serba: "Mi piace giudicare i fatti. Sta facendo un’annata importante e si sta sacrificando per il collettivo. Siamo contenti per quello che fa, quello che dice ha poca importanza. Il mister in questo inizio di stagione si è contraddistinto per aver trovato soluzioni, non si lamenta mai. E’ un inizio di stagione inusuale, con tante assenze. Oggi farà bene, poi nemmeno io so chi gioca centravanti. Falso 9? A me piace molto Motta e la squadra".

Juve, Giuntoli: "Mercato? Contiamo su Milik

Infine il dirigente ha svelato il piano dei bianconeri per il mercato di gennaio: "Contiamo di recuperare Milik che sta risolvendo i suoi problemi. Qualcosa dietro dovremo farlo, staremo attenti alle opportunità. Il mercato a gennai non è mai facile, ma la nostra volontà è quella di intervenire. Un vice Vlahovic? In questo momento non sussiste il problema, contiamo sul recupero di Milik. Pensiamo di intervenire dietro dove abbiamo bisogno di qualcuno".

