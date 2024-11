Leao sempre per terra, Motta non ne può più: il gesto a Chiffi

Si è accesa subito la tensione in Milan-Juventus, big match per la tredicesima giornata di Serie A in corso a San Siro. Thiago Motta è infatti stato protagonista di due gesti molto eloquenti in merito alle decisioni prese dall'arbitro Chiffi dopo dei falli fischiati a favore della squadra rossonera. Al 26' il direttore di gara ha concesso un calcio di punizione ai padroni di casa per un fallo di Conceicao ai danni di Leao. Una decisione che Motta ha commentato con il gesto del no, per poi indicare che il portoghese si era lasciato andare. Subito dopo il numero dieci rossonero è stato anche ammonito per proteste.