Motta spiega McKennie e Fagioli contro il Milan: "Juve, perché sono orgoglioso"

Motta e McKennie falso 9: la risposta

In conferenza Thiago Motta spiega le scelte tattiche: "Il centravanti finto lo ha fatto McKennie, poi ho messo Fagioli. Non era un esperimento e non era un falso 9. L'unico falso 9 era uno che sapeva fare tutto: Messi. McKennie può giocare in tante posizioni. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro. I cambi sono stati per dare energia, contrastando il lato più forte del Milan. Soddisfatto? Punto molto positivo, ne ho parlato anche in spogliatoio. Al di là di chi gioca, si vede una squadra che è compatta. I giocatori lasciano gli obiettivi personale da parte, per aiutare la squadra in tutte le fasi di gioco. Mi fido tantissimo dei miei giocatori. Soprattutto nei momenti di difficoltà, si aiutano tutti. Il Milan è molto duro da affrontare in campo aperto, ma noi abbiamo fatto una grande partita". Sulle assenza in avanti: "Vlahovic lo recuperemo, Nico vediamo per le prossime partite. Non possiamo saperlo se ci fossero stati cosa sarebbe successo". E tra il 4-4 con l'Inter e lo 0-0 con il Milan, Motta cosa preferisce: "Io non ho preferenze. Voglio vedere la squadra che sta bene in campo, che legge bene il gioco. Io ho visto la mia squadra molto bene".