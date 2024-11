Pagelle Juve: Savona esponenziale, Gatti All Blacks, Thuram fondamentale

Thuram 6.5

Non è difficile capire perché è diventato l’indispensabile per Motta, al netto delle assenze: non sbaglia un pallone, portando dinamismo e fisicità dei quali la Juve non può fare a meno. Nella ripresa si trova addirittura sul destro una buona opportunità dopo la pregevole triangolazione con Yildiz, ma calcia a giro troppo debolmente per sorprendere il connazionale Maignan. Diga fondamentale per tenere a galla la squadra.