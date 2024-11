Juve, il futuro si fa strada tra gli sbadigli

La Juve fatica a fare gol, con o senza Vlahovic

Se la Juventus non trova un modo per fare gol con una certa continuità, lottare per lo scudetto è un miraggio (ed è significativo che proprio nel giorno dello spilorcio 0-0 di San Siro, l’Inter ne ficchi cinque al Verona). Buttarla dentro non è esattamente un dettaglio nel gioco del calcio e, anche se tutto il resto sembra funzionare abbastanza bene, Motta non può ignorare quella che è, a tutti gli effetti, un’emergenza: non segnare in 4 partite su 13 in campionato significa non fare gol nel 30% dei casi e finisce per rendere meno eccitante il record delle 10 gare senza subirne. Curioso il fatto che, Vlahovic o non Vlahovic, la difficoltà a fare gol sia sostanzialmente la stessa, più bizzarro il fatto che il serbo non abbia un sostituto e la Juventus si ritrovi a giocare a San Siro senza un centravanti, obbligata all’improbabile riciclo di una mezzala nella posizione di punta centrale. Questo è un problema, e non proprio piccolo, che devono risolvere Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, altrimenti non è solo questione di rinunciare all’ipotetico sogno scudetto, ma anche di mettere a rischio l’indispensabile e improrogabile quarto posto.