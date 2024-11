Thuram si consacra a San Siro: Motta lo esalta, e i tifosi Juve...

La notte di San Siro ha regalato un Milan-Juve dal freddo glaciale e dalle poche, pochissime emozioni . Eppure non sono mancati gli spunti positivi per Thiago Motta : i bianconeri dopo 13 giornate di campionato sono ancora imbattuti, ad esempio. Ma l'aspetto più evidente della gara di Milano è stata la prestazione dominante di Kephren Thuram , premiato non a caso come Man of the Match dalla Serie A. Un match disputato con intelligenza, qualità e quantità: un lavoro svolto in maniera impeccabile, e che non è decisamente passato inosservato.

Thuram idolo dei tifosi Juve. E Motta...

Thiago Motta nel post gara ci ha tenuto a sottolineare come, seppur non ami parlare dei singoli, fosse stata ragguardevole la prestazione del centrocampista francese: "Sono sicuro che avrà un percorso fantastico, vuole sempre il massimo e siamo noi a frenarlo. Lavorare con giocatori così è più facile". Frasi non banali da parte del tecnico bianconero, insomma. Ma se Motta lo elogia pubblicamente, così come il compagno di reparto Manuel Locatelli, non sono da meno i tifosi juventini sui social, per cui Thuram è diventato in pochissimo tempo un idolo, grazie al suo savoir-faire negli atteggiamenti e sul campo.

C'è chi scrive di lui "Un gigante. È stato semplicemente UN GIGANTE. In costante crescita, giocatore per me insostituibile", e chi rimarca "Di positivo per la Juve c'è sicuramente la grande presentazione di Thuram: ha fatto una grandissima partita, sicuramente il migliore in campo". Qualcuno si sbilancia dicendo "Thuram si rivelerà miglior colpo estivo della Juve, vedrete", qualche altro dopo la sfida di San Siro invece esclama "Thuram il migliore, e migliora partita dopo partita". Thuram da big a San Siro: buon sangue (bianconero) non mente.