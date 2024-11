Del Piero, c'è Lotito dietro alle voci Figc? La sfida a Gravina sullo sfondo

Lotito, manovre sullo sfondo?

Dai palazzi romani si sostiene che il nome di Del Piero sarebbe una intuizione di Claudio Lotito, il presidente della Lazio che con Gabriele Gravina, si sa, non va esattamente d’amore e d’accordo. E in questi giorni in cui si attende la decisione dell’attuale presidente della Figc sull’eventuale scioglimento del nodo per una sua ricandidatura, il “fumogeno” del nome Del Piero contribuisce a rendere il campo ancora più confuso e meno agevole per chi vuole muoversi e puntare in alto. Certo è che si tratta di una battaglia destinata a ospitare non pochi colpi di scena: al massimo nel giro di poco più di 48 ore si saprà se l’iconico numero 10 sarà o meno anche lui della partita per la corsa alla presidenza. Se così fosse si tratterebbe di una scelta di campo netta da parte di Alex che da quando ha smesso di giocare ha intrapreso l’attività di imprenditore nel campo della ristorazione e del vino oltre a tenere più vivo che mai l’appeal commerciale del suo cognome, ormai un vero e proprio marchio ricercato dai brand più importanti per sinergie commerciali. Che mal si sposerebbero col suo eventuale nuovo ruolo. O no?