Zirkzee si muove, Vlahovic anche: la Juve pesa i gol, l'assist da Manchester

Juve, problemi in zona gol

Il peccato originale delle difficoltà in zona-gol della Juventus, in fondo, risale ai mesi estivi, quando l’area tecnica non era riuscita ad ottenere dal mercato quell’alternativa in più al serbo, là davanti, in contumacia delle condizioni fisiche di Milik. Che è dovuto tornare sotto i ferri alcune settimane più tardi, d’accordo, ma che arrivava dall’ennesimo stop per un guaio al ginocchio e che, più in generale, a livello di tenuta fisica offre garanzie soltanto relative. L’affresco di questo primo scorcio di stagione, però, è ben più ampio, come ricorda la statistica per cui quello di Milano è già il quarto 0-0 in tredici turni di campionato: i bianconeri non hanno trovato la via del gol nell’ultima uscita, senza Vlahovic, ma nemmeno in occasione di tre gare di fila a inizio settembre, con DV9 al centro dell’attacco. C’è dell’altro, insomma. E lo testimonia la fatica con cui la creatura di Thiago Motta converte, negli ultimi venti metri, la robusta mole di gioco intessuta nei decametri precedenti.