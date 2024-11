Batteva rigori e punizioni, da soffiare all'Inter: Juve sul portiere del futuro

TORINO - Non è la miglior stagione per la Juve Next Gen, ancorata al penultimo posto del girone C della Serie C solo per i 10 punti di penalizzazione del Taranto, altrimenti sarebbe in fondo. Servirà una rivoluzione per l’estate che potrebbe cominciare dalla porta: la Juventus ha posato gli occhi su uno dei migliori numeri uno Under 19 in Italia. Si tratta di Renato Marin, portiere della Roma e della Nazionale azzurra Under 19, brasiliano di nascita ma in possesso di doppio passaporto. Di lui si dice un gran bene a livello di settore giovanile, ma per i bianconeri sarebbe l’ideale come numero uno del futuro partendo, appunto, dalla Next Gen con vista poi sulla prima squadra. Ma con calma, anche perché Thiago Motta è già sufficientemente coperto tra i pali, almeno per un po’, con Di Gregorio e Perin (senza dimenticare un terzo di esperienza e uomo spogliatoio come Pinsoglio).