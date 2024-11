Juve e Fondazione Libellula insieme contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Juventus ha annunciato l’ingresso ufficiale nel network di Fondazione Libellula , l’impresa sociale impegnata nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Il club bianconero, dopo l'iniziativa della Serie A in questa giornata assieme a WeWorld per dare 'un rosso alla violenza', ha pubblicato un comunicato importante circa l'adesione a questo progetto per trasmettere un messaggio importante a tutta la community bianconera.

Juve con Fondazione Libellula: il comunicato

E prosegue: "Questo ulteriore tassello nella collaborazione tra Juventus e Fondazione Libellula, si inserisce in un rapporto consolidato avviato con la campagna di sensibilizzazione 'Blow the whistle on Violence against Women' nella Stagione 2022/2023. La scorsa Stagione, invece le prime squadre di Juventus e la Next Gen, sono scese in campo con il logo della Fondazione, in occasione delle partite previste per il weekend del 25 novembre; iniziativa per la quale il Club è stato premiato dalla Fondazione con il riconoscimento 'Libellula Inspiring Company'. Lo scorso 8 marzo, infine, le due realtà hanno collaborato per la campagna 'More Women in Football', attraverso cui Juventus ha prodotto delle tote bag (grazie al supporto di INDIVISA), il cui ricavato è stato destinato alla Fondazione. L'ingresso nel network di Fondazione Libellula rappresenta quindi un’evoluzione naturale di un percorso già ben avviato e rispecchia l’impegno continuo del Club nel promuovere un ambiente di rispetto e inclusione, sia per i propri dipendenti sia per i tifosi".

Juve e Fondazione Libellua, le parole di Greta Bodino