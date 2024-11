"Juve scolastica, Milan da anonimato, Champions non qualificante": che bordate!

Galli e il ricordo di Maradona

Esattamente 4 anni fa moriva Diego Armando Maradona. Questo il personale ricordo di Giovanni Galli, suo compagno al Napoli nella stagione 1990-91: "Mi commuove parlarne. Ho avuto il piacere di avere Diego come compagno di squadra, la sofferenza era averlo come avversario. Ho avuto il piacere di conoscere un ragazzo generoso, con un cuore grandissimo. Come calciatore è stato il numero uno al mondo di sempre. Non ha avuto il giusto valore per quello che valeva come persona e uomo. Era un ragazzo che arrivava dalla strada, che amava la maglia che indossava, guai a chi attaccasse un suo compagno, la sua città, la sua squadra. Questo era Diego: diventava presuntuoso e arrogante proprio perché gli toccavano i suoi affetti. Gli avevo promesso che sarei andato in Argentina a trovarlo: ci sono andato, purtroppo in ritardo, al cimitero dove è seppellito. Non sono riuscito a passarci una giornata come avrei voluto".