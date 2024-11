Bergomi e Di Canio non se la tengono sulla Juve. Giuntoli esaltato dall'ex

"Problema in attacco? L'abbiamo detto due mesi fa, è impossibile che una squadra come la Juve si presenti con solo Vlahovic". Di Canio ha spiegato così il mercato dei bianconeri e l'assenza di un centravanti che possa fare le veci del serbo in sua assenza. Un po' com'è successo contro il Milan , anche se nell'occasione Motta ha preferito giocarsi la carta McKennie anziché mettere Weah come falso nove. Per questo motivo durante il Club su Sky Sport si è acceso un dibattito in vista del mercato di gennaio e sulle possibilità della Juve di lottare per lo scudetto.

Di Canio, Zirkzee e la mossa di Giuntoli

Di Canio ha proseguito nella sua analisi: "Per una squadra che si presenta per vincere e per arrivare a certi livelli devi avere le punte. Thiago Motta si è preso la responsabilità dicendo che per tutte le mosse del mercato ha dato anche lui l’ok, quindi onore a lui. Al momento io alla Juve do 6 come voto: per quello che non fa in attacco, per quello che fa in difesa, sulle individualità si vede qualche miglioramento, ogni tanto salta fuori la copia riuscita male della partite di Allegri ma è comunque sesta, poi la prospettiva è un'altra cosa".

Sulla gara contro il Milan: "Ha avuto qualche scusante, anche per colpe proprie, ma ha fatto la sua partita". E sul mercato: "Come fa a non andare a prendere un attaccante. Magari Giuntoli dice così perché non vuole far alzare il prezzo di qualcuno o magari perché c'è già sopra. Zirkzee allo United sta faticando, ora vedremo con il nuovo allenatore. Ma è lento, compassato, aspetta il pallone da fermo e per il gioco della Premier non è adatto. La Juve può prenderlo in prestito a gennaio e vedere come va". Sul tema dell'attaccante ha parlato anche Bergomi...