Aston Villa-Juve, Motta trema: Vlahovic a parte ma se ne ferma anche un altro

Continuano i guai in casa Juve: dopo le incertezze legate alle condizioni di Dusan Vlahovic , ancora in forse per la trasferta di Birmingham contro l' Aston Villa , oggi si è fermato Weston McKennie . Il centrocampista bianconero non si è allenato a causa di un problema fisico che lo mette in dubbio per la sfida di Champions League . Le prime indicazioni parlano di un piccolo fastidio che sarà monitorato nelle prossime ore.

Le condizioni di McKennie

Lo statunitense ha saltato la seduta odierna per un affaticamento muscolare e ci sarà da stabilire se domani potrà partire per la trasferta in Inghilterra. Purtroppo per Thiago Motta non c'è solo il problema McKennie: il tecnico bianconero deve far fronte a troppe infortuni come quelli capitati a Vlahovic e Douglas Luiz. Oggi entrambi hanno svolto un lavoro differenziato, ma sono ancora lontani dal totale recupero: solo il serbo proverà a recuperare per la sfida di mercoledì sera.

La seduta odierna

Questa mattina, alla Continassa, la Juventus è scesa in campo per preparare la sfida di Champions League contro l'Aston Villa. Il gruppo, dopo la consueta fase iniziale di riscaldamento, si è concentrato sulle esercitazioni tecniche prima di concludere la seduta con la fase dedicata alla tattica. Il programma della giornata di domani sarà il seguente: alle 11 seduta mattutina al JTC in attesa della partenza di Birmingham e consueta conferenza stampa, alle ore 18, del tecnico Thiago Motta al Villa Park.

