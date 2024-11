L'ora di Weah centravanti: la probabile formazione per Aston Villa-Juventus

La probabile formazione della Juventus

Una scelta fatta da Motta anche per preservarlo nel match di domani dove la Juventus proverà a sfruttare i metri di campo che gli azzurro-bordeaux dovranno lasciare. Per quanto riguarda il resto della formazione, non sono previste novità particolari anche alla luce delle pochissime alternative a disposizione. Dunque la Juventus attesa al Villa Park dovrebbe presentarsi con Di Gregorio in porta, Savona e Cambiaso sulle fasce con Gatti e Kalulu centrali, la coppia Locatelli-Thuram in mediana, Conceiçao a destra, Yildiz a sinistra, Koopmeiners sottopunta e Weah centravanti. A proposito dell’olandese, lo stato influenzale che aveva condizionato la sua prova con il Milan è rientrato per cui dovrebbe poter dare il suo pieno contributo alla causa juventina. L’alternativa in attacco più naturale a Weah, a partita in corso, sarà Mbangula, anche lui però sarebbe un esterno offensivo adatto al centro. Questa mattina quando sul campo della Continassa la Juve tornerà ad allenarsi prima di volare a Birmingham, è attesa la conferma che Vlahovic darà forfeit, a quel punto potrebbe essere convocato Anghelé dalla Next Gen che però è impegnata domani nel recupero di campionato di serie C con la Turris sul campo di Biella. Scelte non facili sotto tutti i punti di vista visto che la squadra, affidata a Brambilla dopo l’esonero di Montero, è incappata in un’altra sconfitta a Crotone e indebolirla potrebbe compromettere le possibilità di cominciare a risalire la china.