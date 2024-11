Juve, occhi (anche) a Parigi: l’attaccante di gennaio e i due nomi in uscita

La strategia bianconera in vista del mercato di gennaio è chiara, almeno nella sua declinazione ufficiale, ribadita da Cristiano Giuntoli prima di Milan-Juve: "Interverremo in difesa, non in attacco: contiamo su Milik". Il mercato, però, è fatto anche di movimenti sotto traccia, dell’attenzione alle occasioni da cogliere anche in ambiti in cui non si prevede di intervenire e della capacità di adattarsi alle necessità. Per esempio, se anche con Ruben Amorim in panchina Joshua Zirkzee non riuscisse a incidere nel Manchester United e i Red Devils decidessero di cederlo in prestito, come potrebbe il dt bianconero non cogliere l’occasione di fornire a Thiago Motta il centravanti del suo sorprendente Bologna della passata stagione? Non potrebbe, e infatti la Juventus è più che vigile sulla situazione dell’attaccante olandese. E non solo sulla sua, in tema attaccanti.