“Juve senza il più forte al mondo. Motta? Nulla da dimostrare. A gennaio…”

"Dico Koopmeiners e Yildiz. Ma riservo anche una menzione speciale in favore di Thuram: è un centrocampista che ha mostrato di avere gamba, fisico e anche tecnica. Ha già dimostrato di essere da Juventus. Il tutto in attesa del rientro degli attaccanti: con Vlahovic, Milik e Nico Gonzalez, non ritengo serva intervenire a gennaio".

La convince il progetto intrapreso in estate?

"I segnali sono molto buoni, a patto di osservarli nella giusta ottica: la squadra è stata ben costruita da Giuntoli per guardare al futuro, dunque 'pazienza' al momento dev’essere la parola chiave per i tifosi bianconeri. Se la squadra è in lotta per le posizioni di vertice, tanto in Italia quanto in Europa, a dispetto di tutti i problemi che ha incontrato finora, credo proprio che i presupposti siano dei migliori..."

Thiago Motta promosso, quindi?

"Il tecnico non ha nulla da dimostrare, dopo quanto raccolto con il Bologna nella sua esperienza precedente. Ma soprattutto i numeri della difesa, per giunta senza Bremer e Cabal, raccontano di come funzioni non soltanto il singolo reparto, ma l’intero meccanismo collettivo costruito finora".