Ha panchinato Kane e ricorda Agatha Christie: Juve, la minaccia di Emery

L'Inghilterra e la sesta divisione

In Nazionale ha collezionato 18 presenze e 5 reti. Debuttò (in gol da subentrato) il 25 marzo 2021 a Wembley contro San Marino per le qualificazioni mondiali. E dire che nel 2015 era in prestito in sesta divisione nelle fila del Weston-super-Mare. «Allora non avrei mai pensato di giocare un Europeo con l’Inghilterra o la Champions League con l’Aston Villa. Si può sognare, ma io sono realista. Ero concentrato solo sul ritorno nella prima squadra dell’Exeter, ho lavorato duro per arrivare qui», il suo racconto. Poi, all’improvviso, è cominciata la scalata. Nel 2017 è passato dalla quarta divisione con l’Exeter al Brentford in seconda per 7 milioni di euro. Il suo allenatore dell’epoca, Dean Smith (oggi alla guida dello Charlotte nella Mls americana), lo portò nel 2020 da Brentford al Villa Park per 28 milioni di sterline più 5 di bonus, ossia il corrispettivo di quasi 40 milioni di euro includendo gli incentivi.