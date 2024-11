Juve, la lista dei convocati impressiona: “Potete andare in elicottero”

Meno uno al match di Champions League tra Aston Villa e Juve . I bianconeri saranno di scena al Villa Park in piena emergenza: sono infatti soltanto 14 i calciatori di movimento a disposizione di Thiago Motta , a cui si aggiungono i 3 portieri. È ufficiale, infatti, la lista dei calciatori convocati per la quinta gara europea della stagione. Tra gli assenti ovviamente Vlahovic e l'ultimo infortunato in ordine di tempo: McKennie . Scelte davvero risicate per il tecnico Juve.

Juve, in 17 con l'Aston Villa: i tifosi sui social...

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 29 Di Gregorio;

DIFENSORI: 4 Gatti, 6 Danilo, 15 Kalulu, 27 Cambiaso, 37 Savona, 40 Rouhi;

CENTROCAMPISTI: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 19 Thuram, 21 Fagioli;

ATTACCANTI: 7 Conceicao, 10 Yildiz, 22 Weah, 51 Mbangula.

Sui social non sono ovviamente mancati i commenti ironici da parte dei tifosi bianconeri in merito alla lista dei convocati così risicata. C'è chi sottolinea come la Juve sembri "un reality ad eliminazione". Qualcuno invece dà consigli sullo spostamento: c'è chi consiglia: "Potete andare in elicottero praticamente" e chi invece opta per le quattro ruote: "Quattro macchinate e ci siamo". Un tifoso invece ironizza sul momento difficile in termini di acciaccati, affermando: "La squad list degli infortunati è più lunga di questa". A chiosare, però, un incoraggiamento verso la squadra: "Siamo in pienza emergenzia, ma siamo la Juve fino alla fine".