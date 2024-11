"Juventus favorita", Emery incredibile in conferenza. "Senza Vlahovic diverso"

"Juve favorita: è come Real, Bayern e Psg! Motta..."

Emery in conferenza stampa ha esaltato la Juve, in termini di storia ma anche di qualità attuale, definendola la favorita per la gara del Villa Park nonostante l'emergenza infortuni: "Parliamo di una squadra come il Real Madrid in Spagna, il Bayern Monaco in Germania e il PSG in Francia. È forse la squadra migliore del mondo, storicamente e attualmente. Domani la Juventus è la favorita rispetto a noi, perché ha esperienza, ha un'ottima squadra e ottimi giocatori, ed è favorita anche per arrivare tra le prime otto. Stanno cambiando qualcosa, ma sono molto, molto forti in difesa, non solo senza palla, ma anche con la palla. Stanno costruendo una squadra, cercano di mantenere una certa consistenza, dominando le partite con la palla e poi in difesa sono forti nel posizionamento senza palla e non concedono molto".