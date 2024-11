Vlahovic e McKennie sono fuori! Juve, l'emergenza Champions è totale

È una Juventus ridotta ai minimi termini quella che si prepara alla trasferta di Champions League in casa dell' Aston Villa in programma domani alle 21. Nell'allenamento di questa mattina il tecnico bianconero Thiago Motta non ha avuto a disposizione Dusan Vlahovic e Weston McKennie , entrambi alle prese con problemi fisici. I bianconeri, già privi di Bremer, Cabal, Douglas Luiz, Milik e Nico Gonzalez si ritrovano a dover fare i conti anche con le condizioni precarie del centravanti serbo (che aveva già saltato la trasferta di San Siro contro il Milan ) e del centrocampista statunitense. Entrambi non si erano allenati neanche nella giornata di ieri e non risultano tra i convocati per la trasferta in terra inglese.

Juve, le scelte verso l'Aston Villa

La Vecchia Signora continua dunque ad essere alle prese con una vera e propria emergenza: la lista dei convocati diramata dal club bianconero mette in evidenza la problematica situazione infortuni. Intanto Emery ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia: il tecnico degli inglesi, che ha già affrontato la Juve in due occasioni in Champions League, non sembra avere dubbi nonostante la situazione degli infortunati bianconeri e rilancia la Vecchia Signora come favorita per la sfida di domani. Quello contro l'Aston Villa sarà un match di cruciale importanza per la Juve che fino a questo momento in Champions ha battuto il Psv e il Lipsia per poi perdere in casa contro lo Stoccarda e pareggiare in trasferta contro il Lilla. Thiago Motta, atteso in conferenza stampa alle 18 insieme a Weah, dopo aver schierato Koopmeiners centravanti a San Siro contro i rossoneri di Fonseca potrebbe optare per una novità nella formazione ufficiale.

