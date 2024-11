"Lui grande bluff, io non ne faccio": Motta, che botta a Emery! E sul futuro...

Thiago Motta risponde ad Emery: "Lui grande bluff"

L'allenatore bianconero ha risposto alle parole di Emery, che aveva indicato la Juve come chiara favorita: "Non lo so, non ho seguito la sua conferenza. La vorrei vedere prima di rispondere, non posso sbilanciarmi. E' diventato rosso o è rimasto tranquillo? A parte gli scherzi, domani affronteremo una grande squadra, che sta giocando bene e che finora ha ottenuto risultati importanti in Champions League. Scenderemo in campo con grande umiltà, determinati a fare il nostro lavoro. Dobbiamo rispettare l'avversario e dare il massimo. Secondo me Emery ha fatto un grande bluff. Magari vedrò la sua conferenza, ma la mia tranquillità è perché ho grande fiducia nei miei calciatori e in me stesso. Sono giocatori di grande responsabilità, dimostrano tutti i giorni che vogliono qualcosa in più e che sono pronti a competere, a prescindere del risultato. Abbiamo pareggiato a Milano facendo una grande partita, l'ho detto anche ai ragazzi subito dopo la gara. Il percorso di Emery? Non sono io a scoprirlo, si trova ad alto livello da tanto tempo. Sta dimostrando molto in una squadra come l'Aston Villa e in un campionato difficile. E' anche per questo che domani entreremo in campo con grande umiltà e rispetto, ma allo stesso tempo determinati per fare una grande prestazione".