Cambiaso sorride alle difficoltà Juve: "Questi siamo, faccio pure il portiere"

Aston Villa-Juve, la conferenza di Cambiaso

"Mi sento bene, giocare è la cosa più bella del mio lavoro, più gioco e meglio sto. Con il Milan ha preso solo una botta e ora sono carico" - ha spiegato Cambiaso in conferenza stampa. Poi sul campionato inglese: "Se sono un appassionato della Premier? Lo sono del calcio in generale, quindi anche del loro calcio che ha un livello altissimo e domani affronteremo una squadra molto forte. Se sono pronto per fare l'attaccante viste le tante assenze? Anche il portiere, sono a disposizione dei compagni e del mister, cerco di rendermi utile in giro per il campo. Non penso venga richiesto, ma nel caso dò la disponibilità. Gli infortuni fanno parte del nostro lavoro, siamo questi e non possiamo farci nulla, dobbiamo essere positivi. Contro il Milan per me abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo aumentato la nostra alchimia. Domani sarà un'altra gara e dovremo fare del nostro meglio. Se farò il capitano? Non lo so, ognuno di noi dovrà essere responsabile. Dovremo dare qualcosa di più soprattutto per Bremer e Cabal, in queste situazione serve dare il massimo. La partita di domani sarà importante come tutte le altre, ma ora ci avviciniamo alla seconda parte della League Phase, quindi dovremo tirare fuori il meglio. Se mi sento un esempio? Mi fa piacere se i ragazzi vedono in me l'eroe e se vogliono diventare come me. Mi piace sentire la responsabilità e far capire a tutti che si può crescere sempre sotto ogni punto di vista".

Poi su Sky Sport ha aggiunto: "Siamo sempre positivi, è ovvio che vorremmo tutti partecipare, giocare la Champions è bellissimo, ma per il momento siamo questi. Il mister ci ha fatto un bel discorso dopo l’infortunio di Cabal e dovremo dare tutti un po’ di più. Contro il Milan è mancato qualcosina davanti, ma abbiamo fatto un’ottima partita".

