Scout Juve in azione, rischio asta per l’esterno che sta spaccando la Serie A

Juve-Zirkzee, la situazione aggiornata

Difensori ma non solo: dalle parti della Continassa stanno monitorando con estrema attenzione l’evolversi del rapporto tra Ruben Amorim e Joshua Zirkzee. Se l’olandese dovesse continuare a recitare il ruolo di riserva al Manchester United, potrebbe chiedere di andare via a gennaio. Con la Juventus vigile e pronta a entrare in azione per un prestito con diritto di riscatto. Occhio in tal senso al confronto previsto prima di Natale tra l’agente dell’ex attaccante del Bologna (Kia Joorabchian) e la dirigenza dei Red Devils. In quell’occasione verrà fatto il punto della situazione e molto probabilmente deciso il futuro del pupillo di Thiago Motta. Intanto l’inizio tra Amorim e Zirkzee non è stato dei migliori. Sul campo dell’Ipswich Town il nazionale olandese è entrato in campo solamente a metà della ripresa e si è beccato nella conferenza stampa post partita pure i rimbrotti del tecnico portoghese: «Josh deve capire che deve entrare in area per sfruttare i cross». Esattamente le caratteristiche opposte rispetto a quelle del numero 9 orange…