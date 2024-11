Weah costretto a cancellare la conferenza: il retroscena Juve pre Champions

Juve, disavventura a Birmingham: "colpa" di... Weah

Il momento è da cavalcare, insomma, e quanto accaduto nel pomeriggio di ieri all’aeroporto di Birmingham non cancella sensazioni e impressioni assai positive. Anzi, a posteriori verrebbe da dire che Weah “parlerà” sul campo del Villa, oggi alle 20 locali (le 21 italiane). Ieri, infatti, il giocatore era stato designato per accompagnare Thiago Motta in conferenza stampa. Un appuntamento rimandato al tardo pomeriggio, poi cancellato, per colpa di un intoppo burocratico legato al doppio passaporto (americano e francese) di Tim, che l’ha costretto a rimanere in aeroporto per tutti i controlli del caso e ha imposto alla squadra di saltare il consueto “walkaround”. A quel punto la Juventus ha deciso di cambiare nome del calciatore “convocato” in conferenza: non più Weah, ma Andrea Cambiaso, già “nominato” alla vigilia di Lipsia-Juventus. Weah doveva parlare, non ha parlato, parlerà stasera, possibilmente con i gol.