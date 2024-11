Gli infortuni Juve sono troppi: la teoria di Motta e la battuta che sdrammatizza

Thiago Motta e il bluff di Unai Emery

Già, non ha fretta, proprio un concetto che non gli appartiene, pare del partito opposto, Thiago, quello per cui “la calma è la virtù dei forti”. Poi, a chi gli chiede se tutta questa razionalità non nasconda rabbia o frustrazione per il fatto di non poter avere tutti a disposizione, replica serafico: "Se bleffo? No, non sono il tipo che fa bluff , io dico quello che penso. Forse è stato Emery a bleffare quando ha fatto intendere che a lui può andare bene anche il pareggio. Che viso aveva quando lo ha detto? Forse arrossito...". Ed ecco la prima battuta ad aprire il suo sorriso e sdrammatizzare una realtà che non può che essere un po’ pesante, perché dover lasciare a Torino quasi mezza squadra è un lusso che non si può permettere nessuno, men che meno una rosa rinnovata che sta adottando i principi di gioco del nuovo tecnico. Per stasera si aspetta una grande prova e massima attenzione anche nei calci piazzati, che sinora non sono stati d’aiuto in fase realizzativa: zero gol. "Vero, dobbiamo fare più attenzione, ma non solo: loro spesso hanno sbloccato partite proprio con palle inattive, per cui noi dovremo essere attentissimi". Chiaro il concetto?