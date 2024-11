Lecce-Juve a Rapuano: la sconfitta di Sassuolo e le lacrime di Fagioli

La quattordicesima giornata di Serie A sarà ricca di incroci molto importanti e di gare senza esclusioni di colpi che daranno molto filo da torcere agli arbitri. Per la partita Lecce-Juventus il direttore assegnato è Antonio Rapuano , che ha arbitrato diversi match dei bianconeri. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, mentre Perenzoni sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà Sozza, mentre l'AVAR sarà Ghersini. Per la Vecchia Signora nei match diretti da Rapuano solo una sconfitta, che fece discutere molto.

Juve, ti ricordi di Rapuano? La sconfitta di Sassuolo e i precedenti

I precedenti delle partite arbitrate da Antonio Rapunano raccontano di un bilancio più che positivo: su 5 incontri totali, sono 4 le vittorie e 1 sconfitta arrivata in casa del Sassuolo il 16 aprile del 2023. Quella gara, conclusasi con il punteggio di 1-0 per i neroverdi che si imposero con la rete di Defrel, ha fatto discutere molto per le "famose" lacrime di Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero, che con un errore aveva propiziato il gol decisivo degli avversari, al momento del cambio scoppiò a piangere. Si saprà, dopo lo squalifica per la questione scommesse, che quella reazione aveva poco a che fare con le dinamiche di campo, ma per il brutto momento personale che stava attraversando.

