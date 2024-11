Giuntoli: "Davanti ci basta Milik". Llorente si candida! "Un po' di tempo e..."

Giuntoli su Aston Villa-Juve e il calciomercato

Il dirigente della Juve ha presentato così la sfida contro l'Aston Villa: "Certo, questa è una partita storica e fondamentale e dovremo portarla dalla nostra parte. Ci mancano un sacco di calciatori, ma tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Perché zero giocatori convocati dalla Next Gen? I ragazzi hanno ancora bisogno di fare esperienza, prima di affacciarsi alla prima squadra". Poi Giuntoli ha allargato il discorso sui problemi legati all'infermeria: "Abbiamo avuto infortuni gravi, ma il gruppo sta reagendo bene e sono uniti insieme al mister. Come interverremo sul mercato? Dietro dovremo fare qualcosa perché siamo pochini proprio numericamente. In avanti invece contiamo sul recupero di Milik per l’attacco. Ho tanti giocatori bravi sul taccuino, ma Arek pensiamo sia giusto per noi". Poi è arrivata anche una risposta ironica da parte di Llorente: "Hanno bisogno di una punta centrale, mi serve solo un po' di tempo per mettermi in forma".

Aston Villa-Juve, parla Scanavino

“Atmosfera bellissima anche qui a Birmingham, accoglienza ottima dal club avversario. L’emozione delle partite di Champions è unica, poi stiamo vedendo che le partite sono tutte belle toste. Emergenza infortuni? Il gruppo è concentrato, ha lavorato bene: siamo stati penalizzati in questo periodo dai diversi infortuni, diversi anche gravi. Ma come diceva il mister ieri tutti quanti noi dobbiamo dare qualcosa in più, e vedo assolutamente questo approccio”. Sul risanamento dei conti del club: “Abbiamo fatto tanti progressi, sia dal punto di vista societario che nel percorso sportivo. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma siamo sulla buona strade: speriamo di chiudere la stagione con ottimi risultati sul campo e una buona messa a punto dei conti” - ha detto Scanavino a Sky Sport.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE