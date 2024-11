Maledizione Juve, altro ko! Motta, ennesimo infortunio: difesa a pezzi

Continua il periodo complicato della Juventus con gli infortuni, che è arrivata a Birmingham già con otto assenti per la sfida di Champions League contro l'Aston Villa . Questa volta ad abbandonare il campo è Savona , autore di un'ottima partita contro Digne, che al 66' ha preferito non rischiare, dopo aver sentito un fastidio muscolare. Al suo posto Thiago Motta ha inserito Danilo.

Juve, Motta resta con la difesa contata

La lista degli infortunati della Juventus è molto lunga: oltre a Bremer e Cabal, out per il resto della stagione, i bianconeri non hanno potuto contare anche su McKennie, Douglas Luiz, Adzic, Vlahovic, Nico Gonzalez, Milik. E ora all'infermeria si aggiunge anche Savona, in attesa di capire l'entità del suo problema dopo gli esami strumentali. Thiago Motta spera di recuperare qualcuno per la prossima sfida contro il Lecce, ma in difesa l'allarme è partito: l'allenatore è rimasto con cinque calciatori a disposizione, considerando anche Rouhi. Un vero e proprio periodo maledetto.

