Pagelle Juve: Gatti slalomeggia, Locatelli muro, Koopmeiners fuori contesto

Dopo il pareggio contro il Milan, è arrivato un altro 0-0 per la squadra di Motta. La Juventus, decimata dagli infortuni, ha conquistato un solo punto in casa dell'Aston Villa: decisiva la straordinaria parata del Dibu Martinez che ha negato il gol a Conceicao. Ora i bianconeri devono archiviare la Champions League e focalizzarsi sul campionato: domenica 1 dicembre alle 20.45 c'è la sfida contro il Lecce in trasferta.