Vlahovic, la mail di Gasperini e Di Gregorio che si sloga: il diario di Motta

La Juve cresce nelle difficoltà

Torniamo seri. Anche se non c’è molto da dire: la Juventus deve giocare senza centravanti perché non ne ha uno di riserva, ma questo si sapeva da un pezzo. Diciamo da fine agosto. Ma non è solo per questo che non riesce più a segnare, la Juventus costruisce poco perché l’ossessione dell’equilibrio difensivo toglie qualcosa alla velocità della fase offensiva (anche se ieri si è visto molto di più rispetto a San Siro, anche grazie alla seratona di Conceiçao). Motta deve sbloccare la Juventus che ha capacità tecniche notevoli, ha un’identità calcistica precisa e una forza d’animo molto sopra la media, perché, ridotta a undici titolari e quattro giocatori di movimento in panchina, la squadra ha mostrato una personalità d’acciaio, una notevole capacità di soffrire e una compattezza invidiabile perché vedere un gruppo che sa aiutarsi in quel modo nella fase difensiva è un segnale importantissimo. Certo, sarebbe meglio fare gol, ma qualcosa sta crescendo in questa Juventus, lentamente, ma sta crescendo. Ci sono dei limiti strutturali nella rosa e ci sono aspetti da limare a livello tattico, ma se è vero che tutti questi zero a zero hanno il sapore sciapo dell’incompiutezza, è anche vero che questa Juve lascia sempre almeno uno spunto in cui agganciare le speranze per il futuro, siano un dribbling di Conceiçao, una buona idea di Cambiaso o uno strappo di Thuram. Aspettando il centravanti...