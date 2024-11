Mistero Douglas Luiz, dove sei? Vlahovic, McKennie e Nico: quando rientrano

Dalla Champions al campionato con un chiodo fisso nella testa: recuperare qualche giocatore infortunato. Perché la rosa è corta, appena 14 giocatori di movimento al Villa Park a disposizione di Motta. E così la prossima partita di domenica sera a Lecce porta le mente a 3 degli 8 indisponibili che non hanno preso parte alla trasferta: Douglas Luiz, Vlahovic e McKennie . Sono infatti gli unici che potrebbero rimpolpare l’organico per la partita in Puglia visto che per Bremer e Cabal la stagione è finita per i crociati rotti e operati, Milik si riunirà al gruppo per la metà di dicembre, mentre Adzic e Nico Gonzalez hanno bisogno di altro tempo. Dunque Thiago incrocia le dita e spera che le sensazioni del serbo, dell’americano e del brasiliano siano in fase di miglioramento al punto di alzare il pollice e tornare arruolabili. Saranno decisive le prossime due sedute di allenamento alla Continassa.

I recuperi di Vlahovic e McKennie

Tenuto conto che la prossima settimana la Juventus potrà finalmente godere di una settimana leggera, non avendo impegni infrasettimanali (non accadrà più prima della fine dell’anno tra Manchester City in Champions League, il Cagliari in Coppa Italia e la Fiorentina nel turno infrasettimanale), ecco che la decisione di convocarli o meno sarà ponderata al grammo: qualora saltassero l’impegno con i giallorossi, avrebbero poi l’opportunità di recuperare al top con altri sei giorni prima della sfida con il Bologna all’Allianz. Vlahovic si è fermato a due minuti dalla fine della seconda partita giocata con la Serbia per un fastidio alla coscia che però fortunatamente non ha trovato evidenza in alcuna lesione con l’indagine strumentale. L’ex mezzala dell’Aston Villa, invece, sta assorbendo un edema intrafasciale che non gli permette di sentire la gamba al 100%. McKennie ha patito un affaticamento muscolare durante l’allenamento alla vigilia del volo per Birmingham. C’è un discreto ottimismo per avere a Lecce almeno Vlahovic. La punta per il momento ha avuto responsi positivi come feedback per cui se non dovessero sopraggiungere intoppi potrebbe salire sul volo che porterà la Juventus nel capoluogo salentino. Con lui le scalette dell’aereo potrebbe salirle anche McKennie.