Weah fa impazzire lo studio: Henry resta a bocca aperta, imbarazzo totale

Weah e il siparietto con Henry

Henry ha speso belle parole per il papà George: "Salutamelo da parte mia, perché ammiro quello che ha fatto per il calcio, soprattutto per la posizione di numero nove. Potevo andare dai miei allenatori e dirgli che non dovevo stare in area per segnare perché tuo padre prendeva la palla da ogni dove ed era in grado di segnare da ogni posizione. Era il mio alibi per dire al mio mister che potevo segnare da fuori area. Tuo padre è un uomo speciale". Weah ha ringraziato e ha prontamente risposto: "Lui era il tuo idolo e tu eri il mio", ha detto lo juventino, lasciando Titì a bocca aperta e in imbarazzo, mentre in studio gli altri opinionisti Micah Richards e Jamie Carragher sono esplosi in una grande risata e prese in giro per il complimento ricevuto. "Potrebbe sentirsi male", ha aggiunto l'ex difensore della Fiorentina, ormai un meme vivente per queste celebri reazioni che lo stanno facendo rimbalzare su tutti i social.

