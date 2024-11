Juve, il piano di Giuntoli per il difensore: trattativa alla Conceicao

La Juventus è in emergenza totale in difesa e a causa dei numerosi infortuni, oltre quelli gravi di Bremer e Cabal, ha gli uomini quasi contati. Il problema muscolare di Savona è stato il ko definitivo per la gestione di Thiago Motta, che da inizio stagione ha trovato sempre sulla sua strada il cartello degli imprevisti. Giuntoli ha confermato che a gennaio la società si muoverà in una direzione ben precisa: rinforzare la retroguardia. E lo ha confermato anche nel pre partite del match contro l'Aston Villa : "In attacco contiamo sul rientro di Milik, mentre dietro siamo pochi proprio numericamente". E sul taccuino del dirigente è finito un nome ben preciso.

Juve, Giuntoli accelera: vuole bloccare Antonio Silva

Come riportato da Sky Sport, Giuntoli nelle ultime ore avrebbe aumentato i contatti con Jorge Mendes per cercare di bloccare Antonio Silva per la sessione di calciomercato invernale. Il portoghese non sta trovando molto spazio con il nuovo allenatore del Benfica, Bruno Lage: solo 11 presenze e spesso anche dalla panchina, soprattutto in questa fase della stagione. Il difensore è un classe 2003 e potrebbe essere un colpo non solo come ripiego per gli infortuni, ma in prospettiva. E la Juventus starebbe pensando a una trattativa ben precisa per cercare di portarlo subito a Torino, nonostante l'alto costo del cartellino.

Juve-Antonio Silva: Giuntoli e la mossa alla Conceicao

Si potrebbe quindi pensare a un'operazione in prestito oneroso, una mossa simile a quella che ha portato Francisco Conceicao alla Juventus, per poi riparlare in estate di un eventuale acquisto del portoghese. Investire cash sul cartellino a metà stagione è difficile da ipotizzare e proprio per questo Giuntoli sta studiando queste strade alternative, per cercare di arrivare poi anche a un altro difensore.

