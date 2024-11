Savona, Motta sorride a metà: il comunicato Juve sull'infortunio

Piccolo sospiro di sollievo per la Juventus e per Thiago Motta . Nulla di grave per Savona , dopo il campanello d'allarme al 66' del match contro l'Aston Villa . Il terzino, autore di un'ottima prestazione contro gli inglesi, ha dovuto lasciare il campo per un fastidio muscolare, preferendo non aggravare la sua condizione. L'allenatore bianconero al suo posto ha inserito Danilo. Ora il calciatore si è sottoposto ai test medici, che hanno escluso lesioni .

Infortunio Savona, il comunicato della Juve

"Nicolò Savona, a seguito del fastidio all'adduttore destro accusato durante il secondo tempo della gara di Champions League contro l'Aston Villa, è stato sottoposto oggi, 28 novembre, ad accertamenti. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni" - si legge nella nota ufficiale pubblicata dal club.

Juve, Motta resta con la difesa contata

La lista degli infortunati della Juventus è molto lunga: oltre a Bremer e Cabal, out per il resto della stagione, i bianconeri non hanno a disposizione anche McKennie, Douglas Luiz, Adzic, Vlahovic, Nico Gonzalez, Milik. E ora all'infermeria si aggiunge anche Savona, che verrà tenuto sotto controllo di giorno in giorno vista l'entità non grave del suo problema. Thiago Motta spera di recuperare qualcuno per la prossima sfida contro il Lecce, ma in difesa l'allarme è partito: l'allenatore è rimasto con cinque calciatori a disposizione, considerando anche Rouhi. Un vero e proprio periodo maledetto.

